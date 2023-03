'Basta morti in mare', squadra multata per striscione in campo (Di venerdì 10 marzo 2023) Uno striscione che era stato voluto con le migliori intenzioni, per sensibilizzare verso la tragedia delle morti in mare è invece costato molti guai a una squadra dilettantistica bergamasca, che si è ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) Unoche era stato voluto con le migliori intenzioni, per sensibilizzare verso la tragedia delleinè invece costato molti guai a unadilettantistica bergamasca, che si è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BelpietroTweet : La stampa di sinistra insiste sulla tesi dei migranti lasciati morire. Ma basta confrontare segnalazioni, orari e d… - SusannaCeccardi : Suor Anna Monia ha ragione! Basta sciacallaggio, la responsabilità delle morti in mare è solo degli scafisti che si… - localteamtv : Naufragio, sit-in a Crotone davanti la Prefettura. I manifestanti: 'basta morti in mare, dimissioni' #naufragio… - Tino44588447 : RT @GIANGI774: Che sia un governo di destra o sinistra a me interessa per nulla. Ma un CdM organizzato in un luogo di una tragedia, con dec… - giove_luna : RT @webecodibergamo: Giocatori in campo con la scritta: «Basta morti in mare». Il Giudice sportivo: «Non autorizzata dall’arbitro». Maximul… -