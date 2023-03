'Basta morti in mare' | l'incredibile decisione del Giudice sportivo

(Di venerdì 10 marzo 2023) Uno striscione che era stato voluto con le migliori intenzioni, per sensibilizzare verso la tragedia delleinè invece costato...

... dichiarò che 'bisogna bloccare le rotte di immigrazione illegale, che generanoe riempiono i ...Commissione Esteri invocò più volte il blocco navale per fermare i trafficanti al grido di '...... con uno striscione recante la scritta 'Cimitero Mediterraneo,in mare' , esposto sul rettangolo di gioco. Il messaggio della società. Quello stesso striscione che è stato poi mostrato, ...Applausi e foto di rito con pensiero al dramma di Cutro e uno striscione recante la scritta 'Cimitero Mediterraneo,in mare'. Invece è giunta a sorpresa la decisione del Giudice sportivo ...

L'Athletic Brighéla, società di terza categoria lombarda del Bergamasco, ha espresso il suo messaggio anche sui social per ribadire la propria posizione. L'arbitro non aveva dato l'ok. E la risposta d ...“Nel ragionare sul fenomeno delle migrazioni va sempre tenuto presente che si tratta di un fenomeno globale e complesso. Soluzioni semplici non ne esistono e tuttavia le soluzioni vanno ricercate e re ...