Basket | striscione dei tifosi del Panathinaikos | 'Le amicizie sono eterne | onore ai Fedayn' FOTO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagineRomaniste : #Basket, #Panathinaikos-Stella Rossa: striscione dei verdi per i #Fedayn #ASRoma - joseph05203429 : RT @LAROMA24: ?? Basket, striscione dei tifosi del #Panathinaikos dedicato ai Fedayn: 'Le amicizie sono eterne. Onore a voi' ???? ?? https://t… - edoEsse99 : RT @LAROMA24: ?? Basket, striscione dei tifosi del #Panathinaikos dedicato ai Fedayn: 'Le amicizie sono eterne. Onore a voi' ???? ?? https://t… - LAROMA24 : ?? Basket, striscione dei tifosi del #Panathinaikos dedicato ai Fedayn: 'Le amicizie sono eterne. Onore a voi' ???? ??… - forzaroma : Basket, Panatinaikos-Stella Rossa: striscione dei greci in onore dei Fedayn Roma #ASRoma -

... domenica, nel palazzetto, scenderà in campo l'AquilaTrento, che giocherà contro l'Universo Treviso. E, in vista di questo match, il movimento ha affisso loall'esterno del ......sono tornati in azione ed hanno affisso unoSSLAZIO Palaverde di Vilorba (Treviso). La richiesta è semplice: anche le squadre sportive di Trento, nel caso specifico l'Aquilache ...... che ha preso le redini al primo minuto e non ha mollato fino allodell'arrivo, vincendo ... Seguono tre minuti di anti -(un tecnico alla panchina ospite, tanti falli, tensione), ...

Basket, Panathinaikos-Stella Rossa: striscione dei greci in onore dei Fedayn ForzaRoma.info

Intervento della polizia a margine della sfida di basket fra Andrea Costa e Raggisolaris, vinta dai manfredi. Episodio da chiarire ...Calci e pugni per rubare striscioni, un tamburo e una bandiera agli ‘odiati’ avversari. Ma di questa aggressione le tracce appaiono labili, anche perché non esiste una denuncia. Ci sono ancora diversi ...