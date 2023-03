Baseball | World Classic 2023 | Italia sconfitta da Taiwan nella seconda partita del girone

(Di venerdì 10 marzo 2023)per l’delsfida delA delcontro i padroni di casa di. Nell’incontro tenuto a Taichung, gli azzurri di Mike Piazza, reduci dal successo dell’esordio contro Cuba, cedono per 11-7 contro Taipei cinese e adesso si trovano al secondo posto in classifica nel raggruppamento, dietro l’Olanda e a pari merito proprio con gli asiatici oggi affrontati. Gli azzurri schierano sul monte Ryan Castellani contro ilese Shao-Ching Chiang, ma il match è dominato dagli attacchi. Primo punto per gli asiatici, con il fuoricampo di Tzu-Wei Lin nel primo inning.ripresa successiva arriva la bella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #WorldBaseballClassic, #Italia sconfitta da #Taiwan nella seconda partita del girone - SkyTG24 : RT @SkySport: ULTIM'ORA BASEBALL World Baseball Classic, Italia-Cina Taipei 7-11 Prima sconfitta per gli azzurri nel torneo #SkySport #Base… - SkySport : ULTIM'ORA BASEBALL World Baseball Classic, Italia-Cina Taipei 7-11 Prima sconfitta per gli azzurri nel torneo #SkySport #Baseball - OA_Sport : World Baseball Classic 2023: arriva la seconda vittoria per il Giappone - empiregass : RT @kateefeldman: Pete Alonso, poet laureate -

Dopo due gare alClassic i ragazzi di Mike Piazza vantano una vittoria e una sconfitta, al pari di Cina Taipei e Panama. Conduce il girone A l'Olanda (2 vittorie " 0 sconfitte) e ...Esordio col botto per l'Italia alClassic che assegna il titolo mondiale. Nella prima partita del girone di Taichung (Taiwan) gli azzurri hanno superato Cuba al tie - break per 6 - 3 ...Sta per terminare l'attesa per Italia - Taipei , partita valevole per il Gruppo B dellaClassic 2023 . Gli azzurri di Mike Piazza, dopo la vittoria al tie - break all'esordio contro Cuba, tornano in campo per conquistare un'altra vittoria importante per tenere vivo il ...

LIVE Italia-Cuba 2-1, World Baseball Classic 2023 in DIRETTA: Moncada fa male agli azzurri nell'8° inning OA Sport

Il Giappone conferma il proprio status di potenza del World Baseball Classic 2023. Seconda vittoria per i nipponici, che stavolta dispongono con buona facilità della Corea del Sud: 13-4 in quel di Tok ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.15 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 16.13 La classifica del girone vede l’Olanda in testa con 2-0, poi Italia e ...