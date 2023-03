Bari vs Frosinone è anche Esposito vs Mulattieri: sfida tra prestiti Inter (Di venerdì 10 marzo 2023) Domani sfida di alta classifica in Serie B. Nel pomeriggio si affronteranno infatti Frosinone e Bari, rispettivamente prima e terza in classifica. Il match vedrà opposti anche due giocatori di proprietà dell’Inter IERI COMPAGNI, OGGI AVVERSARI – Domani alle 16,15 il Bari ospiterà il Frosinone capolista per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B. I pugliesi cercano il momentaneo sorpasso sul Genoa, al momento al secondo posto e impegnato domenica contro la Ternana. Oltre alle rispettive tifoserie, a guardare con Interesse la sfida tra Bari e Frosinone ci sarà anche l’Inter. I nerazzurri potranno osservare la partita con un occhio di riguardo verso ... Leggi su inter-news (Di venerdì 10 marzo 2023) Domanidi alta classifica in Serie B. Nel pomeriggio si affronteranno infatti, rispettivamente prima e terza in classifica. Il match vedrà oppostidue giocatori di proprietà dell’IERI COMPAGNI, OGGI AVVERSARI – Domani alle 16,15 ilospiterà ilcapolista per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B. I pugliesi cercano il momentaneo sorpasso sul Genoa, al momento al secondo posto e impegnato domenica contro la Ternana. Oltre alle rispettive tifoserie, a guardare conesse latraci saràl’. I nerazzurri potranno osservare la partita con un occhio di riguardo verso ...

