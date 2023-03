Bari, incidente mortale: 17enne in scooter perde la vita tra Adelfia e Rutigliano (Di venerdì 10 marzo 2023) Ieri sera, Giovedì 9 Marzo 2023, un ragazzo di appena 17 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale sulla strada provinciale SP84 che collega Rutigliano ad Adelfia, in provincia di Bari. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti che nel frattempo hanno identificato la vittima in Amatore Losurdo, non ancora ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Ieri sera, Giovedì 9 Marzo 2023, un ragazzo di appena 17 anni ha perso lain un tragicostradale sulla strada provinciale SP84 che collegaad, in provincia di. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti che nel frattempo hanno identificato la vittima in Amatore Losurdo, non ancora ... TAG24.

