Bari | festeggiano l’8 marzo al pub ma se ne vanno senza pagare un conto da 200 euro | “Non hanno dignità”

Leggi su tpi

(Di venerdì 10 marzo 2023)festeggiato l’8in un pub consumando per untotale di 200, poi sono andate via: un gruppo di 10 donne nel mirino del Crazy Bull Cafè di Casamassima, in provincia di. Il locale ha denunciato quanto accaduto sui social, informando le “furbette” che presto verranno identificate, “perdendo anche pubblicamente lagià individualmente calpestata”. La tavolata è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza interna del locale: “Quando il decadimento si concretizza proprio il giorno dedicato alle donne, certe condotte lasciano il sapore sgradevole dell’amarezza”, commenta il titolare. Il post è diventato presto virale: “il corrispettivo di tutto quanto ordinato significa in primis ...