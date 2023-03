Barella unico punto fermo del centrocampo | il 23 non riposa mai

Leggi su inter-news

(Di venerdì 10 marzo 2023) Con il rientro di Marcelo Brozovic, Simone Inzaghi ha potenzialmente 4 centrocampisti titolari per soli 3 posti. L’che appare al momento insostituibile è NicolòROTAZIONI PER INZAGHI – Marcelo Brozovic è da poco rientrato a disposizione di Simone Inzaghi. Il croato non ha ancora ripreso il suo posto da titolare, soprattutto perché sia Calhanoglu che Mkhitaryan stanno mantenendo un rendimento elevato e costante. Questi tre giocatori potrebbero ruotare, affinché tutti possano godere di riposo e tirare il fiato. Questo discorso non sembra però valere per Nicolò, che quest’anno non è stato schierato tra i titolari solo in due occasioni. NIENTE RIPOSO – Il numero 23 si è accomodato in panchina per l’ultima volta nel mese di gennaio. Per la precisione, la partita nella quale il classe ’97 entrò solo nella ripresa fu ...