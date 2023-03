Barella, Lecce per riprendersi e Spezia per confermarsi. Le attese (Di venerdì 10 marzo 2023) Nicolò Barella non ha vissuto il suo miglior periodo in questo 2023. Fino a novembre i numeri del centrocampista lo hanno reso uno dei migliori in Europa nel suo ruolo, da gennaio in poi un momentaneo stop. Con il Lecce c’è stato il primo squillo. NUMERI – Nicolò Barella non è mai stato un centrocampista da tanti gol, ma comunque ha tenuto un’alta partecipazione alle reti della squadra. Tredici assist lo scorso anno, uguale due anni fa. In questa stagione Simone Inzaghi sembrava aver trovato la posizione giusta per rendere Barella anche un goleador, tant’è che fino a novembre il centrocampista ha fatto registrare addirittura sei gol. Cinque in campionato, di grande caratura come quello contro la Sampdoria, e uno in Champions League, precisamente al Camp Nou con il Barcellona. Questo può rappresentare l’anno della ... Leggi su inter-news (Di venerdì 10 marzo 2023) Nicolònon ha vissuto il suo miglior periodo in questo 2023. Fino a novembre i numeri del centrocampista lo hanno reso uno dei migliori in Europa nel suo ruolo, da gennaio in poi un momentaneo stop. Con ilc’è stato il primo squillo. NUMERI – Nicolònon è mai stato un centrocampista da tanti gol, ma comunque ha tenuto un’alta partecipazione alle reti della squadra. Tredici assist lo scorso anno, uguale due anni fa. In questa stagione Simone Inzaghi sembrava aver trovato la posizione giusta per rendereanche un goleador, tant’è che fino a novembre il centrocampista ha fatto registrare addirittura sei gol. Cinque in campionato, di grande caratura come quello contro la Sampdoria, e uno in Champions League, precisamente al Camp Nou con il Barcellona. Questo può rappresentare l’anno della ...

