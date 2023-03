Barcellona, scandalo arbitri: indagato il club e due ex presidenti per corruzione (Di venerdì 10 marzo 2023) C’è anche l’ex presidente del Barcellona Sandro Rosell assieme a Josep Maria Bartomeu tra gli indagati per corruzione, violazione della fiducia e falsificazione di documenti commerciali falsi. Sono coinvolti, oltre alla stessa società, anche gli ex dirigenti dei blaugrana Oscar Grau e Albert Soler nell’inchiesta partita dal pagamento di sette milioni di euro versati alla società dell’ex vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri spagnoli, il Cta, José Maria Enriquez Negreira. La procura di Barcellona sospetta che quei versamenti servivano a influenzare il mondo arbitrale a proprio favore. Formalmente nella relazione inviata agli inquirenti dall’Agenzia delle Entrate spagnola, il Barcellona con quei versamenti aveva chiesto servizi per «assicurarsi che no venissero prese decisioni a proprio ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 marzo 2023) C’è anche l’ex presidente delSandro Rosell assieme a Josep Maria Bartomeu tra gli indagati per, violazione della fiducia e falsificazione di documenti commerciali falsi. Sono coinvolti, oltre alla stessa società, anche gli ex dirigenti dei blaugrana Oscar Grau e Albert Soler nell’inchiesta partita dal pagamento di sette milioni di euro versati alla società dell’ex vicepresidente del Comitato tecnico deglispagnoli, il Cta, José Maria Enriquez Negreira. La procura disospetta che quei versamenti servivano a influenzare il mondo arbitrale a proprio favore. Formalmente nella relazione inviata agli inquirenti dall’Agenzia delle Entrate spagnola, ilcon quei versamenti aveva chiesto servizi per «assicurarsi che no venissero prese decisioni a proprio ...

