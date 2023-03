Barcellona, non solo Vitor Roque: un altro colpo dal Sub-20 (Di venerdì 10 marzo 2023) Nell’ultima edizione del Sudamericano Sub-20 c’è stato un giocatore che ha rubato l’occhio agli scout del Barcellona.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 marzo 2023) Nell’ultima edizione del Sudamericano Sub-20 c’è stato un giocatore che ha rubato l’occhio agli scout del....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Quindi, se ho capito bene, nemmeno quello del #Barcellona può considerarsi un ciclo vincente, visto che aveva in ro… - sportli26181512 : Barcellona, non solo Vitor Roque: un altro colpo dal Sub-20: Nell’ultima edizione del Sudamericano Sub-20 c’è stato… - Giudiiiiiiiiii : RT @il_laocoonte: A parte il discorso sul razzismo su cui stendo un pietoso velo #Egonu è così forte che i turchi non le hanno rinnovato il… - DiegoBot_it : Mi stanno uccidendo, non possono più tenermi in questa incertezza. Il Barcellona deve decidere prima possibile se t… - AlanMcEatemwort : @levrierog Se non ricordo male gli vietarono anche la trasferta a Barcellona, solo che loro con una mandragata comp… -