Barcellona nei guai, c'è la decisione ufficiale sul caso Negreira! (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo la notizia di qualche settimana fa riguardante dei presunti pagamenti da parte del Barcellona all'ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri (CTA) José María Enríquez Negreira nelle passate stagioni il club sarebbe ufficialmente sotto indagine. Barcellona indagato per il "caso Negreira": gli accusati e i reati Come riporta Cope, la Procura spagnola avrebbe oggi presentato la denuncia ai danni del Barcellona per il "caso Negreira", cioè per corruzione nei pagamenti all'ex vicepresidente del CTA. La denuncia inoltre sarebbe rivolta anche contro Negreira, gli ex presidenti blaugrana Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu e gli ex dirigenti Óscar Grau e Albert Soler. Joan Laporta, attuale presidente del Barcellona

