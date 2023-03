Barcellona, il racconto di Raphinha: «Tre anni fa ho iniziato a consultare uno psicologo e mi sono accorto di una cosa» (Di venerdì 10 marzo 2023) Raphinha, attaccante del Barcellona, ha raccontato la sua esperienza dallo psicologo. Ecco l’aneddoto del giocatore blaugrana Raphinha, attaccante del Barcellona, ha raccontato la sua esperienza dallo psicologo. PAROLE – «Tre anni fa ho iniziato a consultare uno psicologo. Prima lo vedevo come qualcosa per matti, ma è importante per un calciatore e un professionista, così ho fatto il passo. Ci sono persone che credono che queste cose siano solo per le persone che hanno problemi di testa…». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 marzo 2023), attaccante del, ha raccontato la sua esperienza dallo. Ecco l’aneddoto del giocatore blaugrana, attaccante del, ha raccontato la sua esperienza dallo. PAROLE – «Trefa houno. Prima lo vedevo come qualper matti, ma è importante per un calciatore e un professionista, così ho fatto il passo. Cipersone che credono che queste cose siano solo per le persone che hanno problemi di testa…». L'articolo proviene da Calcio News 24.

