Barbara d'Urso tassista bigama: "Che bello sentire il pubblico ridere" (Di venerdì 10 marzo 2023) La conduttrice torna al teatro. Domani a Montecatini con la versione al femminile di 'Taxi a due piazze' Leggi su lanazione (Di venerdì 10 marzo 2023) La conduttrice torna al teatro. Domani a Montecatini con la versione al femminile di 'Taxi a due piazze'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuiMediaset_it : Nuovo record per @pomeriggio5: il programma di #Canale5 condotto da Barbara d’Urso segna il miglior ascolto del 202… - QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per @pomeriggio5: il programma di #Canale5 condotto da Barbara d’Urso è leader di fascia… - MasterAb88 : RT @MauryKostanzo: 'Io sono il King degli #ascoltitv'. Ma i giornalisti ossessionati da Barbara d'Urso non dicono nulla di questa frase usa… - sparklelemony : RT @its_Cazzimmosa: Pensa dare un programma in prima serata a Pio e Amedeo, ma sconvolgersi per dei vestiti scollati e quattro parolacce a… - goddblessme : RT @its_Cazzimmosa: Pensa dare un programma in prima serata a Pio e Amedeo, ma sconvolgersi per dei vestiti scollati e quattro parolacce a… -