Barbara D’Urso | non si è mai saputo prima | il tradimento che brucia ancora

(Di venerdì 10 marzo 2023) Personaggi tv.svela un retroscena del suo passato sui social. Ogni pomeriggioentra nelle case degli italiani con il suo programma Pomeriggio 5 per discutere dei temi più importanti della giornata: dalla cronaca al gossip passando per la politica. Una volta spente le telecamere la noto conduttrice di Canale 5 si concede alcuni momenti di relax insieme agli amici e tra un brindisi e l’altro ha pensato bene, ieri sera 9 Marzo 2023, di fare anche due chiacchierate con i suoi fan su Instagram e tra una chiacchiera e l’altra si è lasciata sfuggire un retroscena sul suo passato che ha lasciato i followers completamente a bocca aperta.Leggi anche: “Pomeriggio 5”,silenzia l’ospite sulla questione Maurizio Costanzo Leggi anche: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuiMediaset_it : Sempre bene @pomeriggio5: il programma di #Canale5 condotto da Barbara d’Urso è leader di fascia sul pubblico attiv… - QuiMediaset_it : Nuovo record per @pomeriggio5: il programma di #Canale5 condotto da Barbara d’Urso segna il miglior ascolto del 202… - QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per @pomeriggio5: il programma di #Canale5 condotto da Barbara d’Urso è leader di fascia… - EnzoPio2 : RT @QuiMediaset_it: Sempre bene @pomeriggio5: il programma di #Canale5 condotto da Barbara d’Urso è leader di fascia sul pubblico attivo co… - FireworkCaos_ : RT @QuiMediaset_it: Sempre bene @pomeriggio5: il programma di #Canale5 condotto da Barbara d’Urso è leader di fascia sul pubblico attivo co… -

Sempre insieme alla sua amica Angelica,ieri sera ha chiuso la giornata con un aperitivo con gli amici. Terminata la puntata di Pomeriggio Cinque ha deciso così di rilassarsi in un bar in dolce compagnia e, tra un bicchiere e ...Un paparazzo ad esempio ha mandato su tutte le furiequalche giorno fa, fotografata mentre si godeva un momento di relax con la famiglia. La nuova diatriba vede invece protagonista ...La conduttrice lo ha detto in diretta in anteprima. Ieri pomeriggionella sua Pomeriggio 5 ha dato uno scoop clamoroso rilanciato poco dopo da Novella 2000 in edicola. La conduttrice dopo aver parlato di fatti di cronaca più importanti e aver dato la ...