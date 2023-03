(Di venerdì 10 marzo 2023) Per chi volesse conoscere l'anima dell'romantico, quello che deride il potere, che denuncia l'ipocrisia, quello che mette i fiori nei cannoni la" The World of- The Immersive ...

Per chi volesse conoscere l'anima dell'romantico, quello che deride il potere, che denuncia l'ipocrisia, quello che mette i fiori nei cannoni la mostra " The World of- The Immersive Experience " allestita a Genova (fino ...GENOVA - Per chi volesse conoscere l'anima dell'romantico, quello che deride il potere, che denuncia l'ipocrisia, quello che mette i fiori nei cannoni la mostra 'The World of- The Immersive Experience' allestita a Genova, dopo ...Per chi volesse conoscere l'anima dell'romantico, quello che deride il potere, che denuncia l'ipocrisia, quello che mette i fiori nei cannoni la mostra " The World of- The Immersive Experience " allestita a Genova (fino ...

Banksy, l’anarchismo gentile. Cento opere in mostra a Genova Gazzetta del Sud

Per chi volesse conoscere l'anima dell'anarchismo romantico, quello che deride il potere, che denuncia l'ipocrisia, quello che mette i fiori nei cannoni la mostra 'The World of Banksy - The Immersive ...