Bando endotermiche - Ip: "Bene il governo sul 2035, allo studio anche e-fuel e idrogeno" (Di venerdì 10 marzo 2023) Uno dei maggiori protagonisti del mondo petrolifero si schiera con il governo, appoggiando la sua presa di posizione nei confronti della scadenza del 2035, anno a partire dal quale per l'Unione Europea si potranno vendere soltanto auto elettriche: Ugo Brachetti Peretti, presidente della Ip (gruppo presente in Italia con oltre 5 mila stazioni di servizio e diverse raffinerie), ha infatti espresso la propria gratitudine all'esecutivo per aver sollevato in Europa la questione dello stop ai veicoli a combustibile per arrivare a una modalità più pragmatica di contenimento delle emissioni, che consenta a tutte le tecnologie di giocare un ruolo e di lavorare anche sulle emissioni del parco circolante. Brachetti Peretti ha anche espresso l'auspicio che la Germania tenga fede ai suoi impegni e non cambi idea in futuro per ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 10 marzo 2023) Uno dei maggiori protagonisti del mondo petrolifero si schiera con il, appoggiando la sua presa di posizione nei confronti della scadenza del, anno a partire dal quale per l'Unione Europea si potranno vendere soltanto auto elettriche: Ugo Brachetti Peretti, presidente della Ip (gruppo presente in Italia con oltre 5 mila stazioni di servizio e diverse raffinerie), ha infatti espresso la propria gratitudine all'esecutivo per aver sollevato in Europa la questione dello stop ai veicoli a combustibile per arrivare a una modalità più pragmatica di contenimento delle emissioni, che consenta a tutte le tecnologie di giocare un ruolo e di lavoraresulle emissioni del parco circolante. Brachetti Peretti haespresso l'auspicio che la Germania tenga fede ai suoi impegni e non cambi idea in futuro per ...

