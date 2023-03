Bando endotermiche - Il governo: "Lavoriamo con altri Paesi per scongiurare lo stop nel 2035" (Di venerdì 10 marzo 2023) Il ministero dei Trasporti italiano sta portando avanti delle trattative con altri Paesi europei con l'obiettivo di "scongiurare lo stop ai motori tradizionali nel 2035". Il dicastero guidato da Matteo Salvini conferma, dunque, come il Bando delle endotermiche sia ancora oggetto di negoziati ai massimi livelli dopo lo stallo istituzionale determinato nelle ultime settimane da un fronte di opposizione sempre più ampio: l'Italia fa parte di un gruppo di Paesi che ha spinto la presidenza di turno dell'Unione europea, la Svezia, a rinviare "a data da destinarsi" il voto in Consiglio Ue sull'accordo raggiunto con l'Europarlamento e la Commissione. Oltre all'Italia, hanno manifestato contrarietà o dubbi anche la Polonia, la Bulgaria e la Germania. Inoltre, ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 10 marzo 2023) Il ministero dei Trasporti italiano sta portando avanti delle trattative coneuropei con l'obiettivo di "loai motori tradizionali nel". Il dicastero guidato da Matteo Salvini conferma, dunque, come ildellesia ancora oggetto di negoziati ai massimi livelli dopo lo stallo istituzionale determinato nelle ultime settimane da un fronte di opposizione sempre più ampio: l'Italia fa parte di un gruppo diche ha spinto la presidenza di turno dell'Unione europea, la Svezia, a rinviare "a data da destinarsi" il voto in Consiglio Ue sull'accordo raggiunto con l'Europarlamento e la Commissione. Oltre all'Italia, hanno manifestato contrarietà o dubbi anche la Polonia, la Bulgaria e la Germania. Inoltre, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PressReview99 : Crateri che si aprono nel terreno, lo strano fenomeno in Turchia - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: Il ministro Urso ha ribadito il posizionamento del governo sul bando europeo alle auto. Un modo per far intravedere un att… - ilfoglio_it : Il ministro Urso ha ribadito il posizionamento del governo sul bando europeo alle auto. Un modo per far intravedere… - BiribissiBlog : #autoelettrica Bando endotermiche 2035, è ufficiale: l'#Italia voterà contro - infoitinterno : Bando auto endotermiche, domande sullo stop alle vendite dal 2035 -