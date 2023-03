Balneari | il Consiglio di Stato boccia la proroga delle concessioni

(Di venerdì 10 marzo 2023) Le norme che hanno disposto laautomatica"sono in contrasto" con l'articolo 12 della direttiva europea e, dunque, "non devono essere applicate" L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?? Il Consiglio di Stato boccia la proroga delle concessioni balneari: 'Le nuove norme inserite nel Milleproroghe d… - you_trend : Il Consiglio di Stato ha bocciato la propoga delle concessioni balneari decisa dal Governo Meloni con il milleproro… - ilpost : Il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittima la proroga delle concessioni balneari fino alla fine del 2024 - Andrea_Bressi : RT @MilkoSichinolfi: Il Consiglio di Stato boccia la proroga delle concessioni balneari: 'Le nuove norme inserite nel Milleproroghe del 24… - Italia_Notizie : Balneari, il Consiglio di Stato boccia ancora il governo: no alla proroga delle concessioni -

ROMA. Nuova grana per il governo Meloni sul già compromesso dossier dei. Arriva, infatti, una sentenza deldi Stato che stoppa la proroga senza gara delle concessioni perché "si pone in frontale contrasto" con la direttiva Bolkestein e va dunque "...E' quanto scrive ildi Stato in una sentenza relativa a un ricorso su una vicenda avvenuta nel comune di Manduria, in Puglia. I giudici amministrativi, nella motivazione, scrivono ...Un'altra bocciatura alla proroga delle concessionigiunge oggi daldi Stato: le norme che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni- recita la sentenza odierna - sono in contrasto con l'articolo 12 della ...

Il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittima la proroga delle concessioni balneari fino alla fine del 2024 Il Post

Il Consiglio di Stato boccia il governo Meloni sui balneari: non si possono prevedere proroghe, le concessioni scadono il 31 dicembre di quest’anno e vanno messe a gara. L’ultima sentenza è quella… Le ...ROMA. L'ulteriore proroga della concessioni balneari alla fine del 2024, contenuta nel decreto Milleproroghe, è 'in contrasto' con la direttiva Bolkestein e quindi 'va disapplicata da qualunque organo ...