Balneari | Consiglio di Stato | la proroga automatica delle concessioni non va applicata

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?? Il Consiglio di Stato boccia la proroga delle concessioni balneari: 'Le nuove norme inserite nel Milleproroghe d… - you_trend : Il Consiglio di Stato ha bocciato la propoga delle concessioni balneari decisa dal Governo Meloni con il milleproro… - Agenzia_Ansa : Balneari, il Consiglio di Stato boccia la proroga delle concessioni del governo. #ANSA - AntonioSassone7 : RT @ultimora_pol: ?? Il Consiglio di Stato boccia la proroga delle concessioni balneari: 'Le nuove norme inserite nel Milleproroghe del 24… - CioppyC : RT @ultimora_pol: ?? Il Consiglio di Stato boccia la proroga delle concessioni balneari: 'Le nuove norme inserite nel Milleproroghe del 24… -

18.18Stato boccia proroga Le norme che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni"sono in contrasto" con l'articolo 12 della direttiva europea e, dunque, "non ......che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni'sono in contrasto' con l'articolo 12 della direttiva europea e, dunque, 'non devono essere applicate'. Lo ribadisce il...Lo afferma il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio (Lega), a commento della notizia della nuova sentenza deldi Stato sulle concessioni

Balneari, il Consiglio di Stato boccia la proroga delle concessioni del governo Meloni la Repubblica

Un'altra bocciatura alla proroga delle concessioni balneari giunge oggi dal Consiglio di Stato: le norme che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni balneari - recita la sentenza ...Le norme che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni balneari "sono in contrasto" con l'articolo 12 della direttiva europea e, dunque, "non devono essere applicate". Lo ribadisce il ...