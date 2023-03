Balneari | Consiglio di Stato | la proroga automatica delle concessioni non va applicata Illegittima la delibera del governo che aveva deciso diversamente

(Di venerdì 10 marzo 2023) Laainon va. Il provvedimento odierno deldiritiene illegittimo e blocca di fatto quanto drliberò ilcheoptato per lafino al 2024. Il presidente della Repubblica, al riguardo,sollecitato correzioni perché si tenesse conto della direttiva Bolkemdtein dell’Unione europea. (foto: repertorio, non strettamente connessa alla notizia) L'articolodi, lanon va

E' quanto scrive il Consiglio di Stato in una sentenza relativa a un ricorso su una vicenda avvenuta nel comune di Manduria, in Puglia. I giudici amministrativi, nella motivazione, scrivono che le nuove norme inserite nel Milleproroghe non devono essere applicate. Lo afferma il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio (Lega), a commento della nuova sentenza del Consiglio di Stato sulle concessioni balneari.

Il Sindacato Italiano Balneari (Sib) ha così commentato la sentenza del Consiglio di Stato per voce del suo presidente Antonio Capacchione Non si è fatta attendere la censura del… Leggi ...Il Consiglio di Stato boccia la proroga delle concessioni del governo Meloni ai balneari. Secondo i giudici di Palazzo Spada, non si possono prevedere proroghe, le concessioni andranno messe a gara ...