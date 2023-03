Balneari, bocciata la proroga delle concessioni. Il Consiglio di Stato: «No al rinnovo automatico» (Di venerdì 10 marzo 2023) Nuova grana per il governo Meloni sul già compromesso dossier dei Balneari. Arriva, infatti, una sentenza del Consiglio di Stato che stoppa la proroga senza gara delle concessioni... Leggi su ilmattino (Di venerdì 10 marzo 2023) Nuova grana per il governo Meloni sul già compromesso dossier dei. Arriva, infatti, una sentenza deldiche stoppa lasenza gara...

