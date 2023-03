Balneari, arriva lo stop del Consiglio di Stato alla proroga. Ora subito una mappatura delle spiagge (Di venerdì 10 marzo 2023) Si riapre la questione dei Balneari legata alla direttiva Bolkestein. Non proprio a sorpresa, il Consiglio di Stato dice no alla proroga della concessioni degli arenili alla fine del 2024. Contenuta nel decreto Milleproroghe approvato dal governo Meloni ma anche dal ddl Concorrenza col governo Draghi. Sarebbe “in contrasto” con la direttiva europea e quindi “va disapplicata da qualunque organo dello Stato”. Balneari, il Consiglio di Stato: niente proroga La sentenza, del 1 marzo scorso, torna pronunciarsi sul caso del Comune di Manduria, la cui amministrazione aveva prorogato alcune concessioni demaniali marittime. “In base a ormai più che pacifici e consolidati ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 marzo 2023) Si riapre la questione deilegatadirettiva Bolkestein. Non proprio a sorpresa, ildidice nodella concessioni degli arenilifine del 2024. Contenuta nel decreto Milleproroghe approvato dal governo Meloni ma anche dal ddl Concorrenza col governo Draghi. Sarebbe “in contrasto” con la direttiva europea e quindi “va disapplicata da qualunque organo dello”., ildi: nienteLa sentenza, del 1 marzo scorso, torna pronunciarsi sul caso del Comune di Manduria, la cui amministrazione avevato alcune concessioni demaniali marittime. “In base a ormai più che pacifici e consolidati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Balneari, arriva lo stop del Consiglio di Stato alla proroga. Ora subito una mappatura delle spiagge… - infoitinterno : Balneari, arriva il “no” del Consiglio di Stato: bocciata la proroga delle concessioni - Margy45422620 : RT @matteoricci: Che fine hanno fatto le riforme che servono per far avanzare il #PNRR? Su #concorrenza e #balneari il Governo sta facendo… - annadiama62 : RT @matteoricci: Che fine hanno fatto le riforme che servono per far avanzare il #PNRR? Su #concorrenza e #balneari il Governo sta facendo… - Miti_Vigliero : RT @matteoricci: Che fine hanno fatto le riforme che servono per far avanzare il #PNRR? Su #concorrenza e #balneari il Governo sta facendo… -