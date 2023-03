BAILAR CONTIGO | il nuovo singolo dei Black Eyed Peas con Daddy Yankee

(Di venerdì 10 marzo 2023) Entrerà in rotazione radiofonica oggi venerdì 10 marzo “”, iltravolgentedel gruppo hitmaker vincitore di 6 Grammy Awards, in collaborazione con. Il brano, contenuto nell’album “ELEVATION”, contiene il sample dell’iconico brano “Scatman (ski-ba-bop-ba-dop-dop)” di Scatman John, e segue il grandissimo successo delle hit radiofoniche “Don’t You Worry” (PLATINO in Italia e Top 3 dell0Airplay radiofonico) e “Simply The Best” (TOP 10 (#6) dell’Airplay radiofonico). Il gruppo tornerà in Italia questa estate per 4 date imperdibili: Torino (giovedì 13 luglio 2023, Sonic Park Stupinigi – Nichelino), Ferrara (venerdì 14 luglio 2023, Summer Vibez), Lecce (domenica 13 agosto 2023, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... earonemusic : ?? “Bailar Contigo” dei Black Eyed Peas e Daddy Yankee in radio da venerdì 10 marzo. ?? Il brano, contenuto nell’a… - RadioAirplay_it : #BailarContigo è la nuova hit dei @bep con @daddy_yankee in tutte le #radio italiane da domani 10 marzo!… -

Anuel AA) "AUDIOS" "DOUBLE D'Z" (con J Rey Soul) "" (feat. Daddy Yankee) "GET DOWN" (feat. Nicky Jam) "DANCE 4 YOU" "GUARANTEE" "FILIPINA QUEEN" (feat. Bella Poarch) "JUMP" "IN THE AIR" ...Anuel AA) "AUDIOS" "DOUBLE D'Z" (con J Rey Soul) "" (feat. Daddy Yankee) "GET DOWN" (feat. Nicky Jam) "DANCE 4 YOU" "GUARANTEE" "FILIPINA QUEEN" (feat. Bella Poarch) "JUMP" "IN THE AIR" ...

Testo e traduzione BAILAR CONTIGO, Black Eyed Peas, Daddy ... Canzoniweb.com

La noticia del fallecimiento del Premio Nacional de Cultura 2018 el pasado fin de semana sorprendió a colegas, amigos e intelectuales que lo recordaron en las redes sociales ...En la década de los 90, Vives se catapultó como actor y cantante, gracias a su interpretación de Rafael Escalona, en el biópic sobre el cantautor de vallenatos.