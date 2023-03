Bailar Contigo è il nuovo singolo dei Black Eyed Peas con Daddy Yankee (testo e traduzione) (Di venerdì 10 marzo 2023) Il nuovo singolo dei Black Eyed Peas è Bailar Contigo, un feat tutto da ballare con Daddy Yankee che contiene anche il sample di un vecchio tormentone. Gli hitmaker per eccellenza ritornano con un nuovo estratto dall’ultimo album Elevation (2022). Il brano contiene il campionamento di Scatman (ski-ba-bop-ba-dop-dop) di Scatman John, che i Black Eyed Peas hanno ripulito dai fasti della dance per riproporli in una chiave più vicina al reggaeton. Il risultato è un concentrato di autotune, percussioni e groove nel tipico stile dei Black Eyed Peas. Bailar Contigo è il ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 marzo 2023) Ildei, un feat tutto da ballare conche contiene anche il sample di un vecchio tormentone. Gli hitmaker per eccellenza ritornano con unestratto dall’ultimo album Elevation (2022). Il brano contiene il campionamento di Scatman (ski-ba-bop-ba-dop-dop) di Scatman John, che ihanno ripulito dai fasti della dance per riproporli in una chiave più vicina al reggaeton. Il risultato è un concentrato di autotune, percussioni e groove nel tipico stile deiè il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ???? #NewHit di RTL 102.5: da oggi in onda @LauraPausini con “Un buon inizio”, @francescacheeks con “Quello che ancor… - icsat_ : RT @rtl1025: ???? #NewHit di RTL 102.5: da oggi in onda @LauraPausini con “Un buon inizio”, @francescacheeks con “Quello che ancora non c’è”,… - flamanc24 : RT @rtl1025: ???? #NewHit di RTL 102.5: da oggi in onda @LauraPausini con “Un buon inizio”, @francescacheeks con “Quello che ancora non c’è”,… - francescacheeks : RT @rtl1025: ???? #NewHit di RTL 102.5: da oggi in onda @LauraPausini con “Un buon inizio”, @francescacheeks con “Quello che ancora non c’è”,… - CinnyCinzia : RT @rtl1025: ???? #NewHit di RTL 102.5: da oggi in onda @LauraPausini con “Un buon inizio”, @francescacheeks con “Quello che ancora non c’è”,… -

BAILAR CONTIGO: il nuovo singolo dei Black Eyed Peas con Daddy Yankee Entrerà in rotazione radiofonica oggi venerdì 10 marzo 'BAILAR CONTIGO', il nuovo travolgente singolo del gruppo hitmaker vincitore di 6 Grammy Awards Black Eyed Peas, in collaborazione con Daddy Yankee. Il brano, contenuto nell'album 'ELEVATION', contiene ... Lunatica, il nuovo singolo di Shade: testo e significato ARTICOLO PRECEDENTE Estrazione VinciCasa di giovedì 9 marzo 2023: i numeri di oggi Ultime notizie Musica BAILAR CONTIGO: il nuovo singolo dei Black Eyed Peas con Daddy Yankee 10 Marzo Musica DNA, in ... DNA, in radio il nuovo singolo di Sophie and the Giants con MEARSY Testo - DNA - ARTICOLO PRECEDENTE Estrazione VinciCasa di giovedì 9 marzo 2023: i numeri di oggi Ultime notizie Musica BAILAR CONTIGO: il nuovo singolo dei Black Eyed Peas con Daddy Yankee 10 Marzo ... Entrerà in rotazione radiofonica oggi venerdì 10 marzo '', il nuovo travolgente singolo del gruppo hitmaker vincitore di 6 Grammy Awards Black Eyed Peas, in collaborazione con Daddy Yankee. Il brano, contenuto nell'album 'ELEVATION', contiene ...ARTICOLO PRECEDENTE Estrazione VinciCasa di giovedì 9 marzo 2023: i numeri di oggi Ultime notizie Musica: il nuovo singolo dei Black Eyed Peas con Daddy Yankee 10 Marzo Musica DNA, in ...Testo - DNA - ARTICOLO PRECEDENTE Estrazione VinciCasa di giovedì 9 marzo 2023: i numeri di oggi Ultime notizie Musica: il nuovo singolo dei Black Eyed Peas con Daddy Yankee 10 Marzo ... Testo e traduzione BAILAR CONTIGO, Black Eyed Peas, Daddy ... Canzoniweb.com Bailar contigo Sinceramente se me partió el corazón, el baile bajo la versión francesa de Love de Nat King Cole, bajo esas palabras de amor rotundo. No tienen ninguna doblez cada una de ellas, solo se encadenan para ... Muerte del arqueólogo Federico Paredes sacude al sector cultural del país La noticia del fallecimiento del Premio Nacional de Cultura 2018 el pasado fin de semana sorprendió a colegas, amigos e intelectuales que lo recordaron en las redes sociales ... Sinceramente se me partió el corazón, el baile bajo la versión francesa de Love de Nat King Cole, bajo esas palabras de amor rotundo. No tienen ninguna doblez cada una de ellas, solo se encadenan para ...La noticia del fallecimiento del Premio Nacional de Cultura 2018 el pasado fin de semana sorprendió a colegas, amigos e intelectuales que lo recordaron en las redes sociales ...