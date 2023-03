Bacetto Bistrot – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 10 marzo 2023)Via Ostiense, 177 – 00154Tel. 06/86665135 Sito Internet: www..it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: bacetti 5/7€, antipasti 7/16€, primi 10/18€, secondi 12/40€, dolci 6/10€ Chiusura: Lunedi OFFERTAè un posto in zona Basilica San Paolo che offre il giusto connubio tra cucinana e proposta più creativa. L’offerta si compone di “bacetti”, ovvero di antipasti in versione tapas, sfiziosi e che non saziano troppo, vista l’abbondanza delle porzioni successive (primi, secondi, hamburger e pinsene). AMBIENTE Il locale in sé è molto piccolo, quindi alcuni coperti sono posti nella veranda. L’atmosfera è calda grazie all’illuminazione ma alcuni dettagli della ...