Azzi | «Su DAZN 6 mln di spettatori a giornata | dati confermano passione»

La Serie A entra sempre più nel vivo e continua ad attirare spettatori in Italia. Ogni giornata registra infatti circa 6 milioni di audience su DAZN: la sfida più vista finora è stata quella tra Juventus e Inter nella 13esima giornata con oltre 2,2 milioni di spettatori, seguita dal derby Inter-Milan nel 21esimo turno con L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

