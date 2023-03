AZ Alkmaar-Groningen sabato 11 marzo 2023 ore 20 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo la vittoria dell’Olimpico contro la Lazio l’AZsi ripresenta in Eredivisie forse un po’ più stanca delma col morale molto alto. La squadra di Pascal Jensen è terza in classifica con cinque punti di ritardo rispetto al Feyenoord capolista, mentre quella da poco in mano a Dennis van der Ree è InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il Feyenoord è in testa con 52 punti, inseguono Ajax (49), AZ(47) e PSV

AZ Alkmaar kan weer een beroep doen op Sam Beukema in het aankomende duel met FC Groningen. De speler was lange tijd afwezig vanwege een knieblessure. Pascal Jansen meldt dat ook Zinho Vanheusden weer ...En ook op dat front was er reden voor een glimlach. Sam Beukema keert in aanloop naar het duel met FC Groningen van zaterdag immers terug in wedstrijdselectie. De centrumverdediger sloot afgelopen ...