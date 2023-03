Avengers: un nuovo team debutterà nel MCU, parola di Bob Iger (Di venerdì 10 marzo 2023) Gli Avengers debutteranno presto con un nuovo team nel MCU, parola di Bob Iger, boss Disney. La rivelazione è stata fatta nel corso della Morgan Stanley Technology, Media and Telecom Conference con Bob Iger che ha esordito parlando del marchio Marvel e di quello Disney. Come riportato da CBR, il boss della Disney ha dichiarato: “Se si guarda alla traiettoria della Marvel nei prossimi cinque anni, ci saranno molte novità. Torneremo al franchise degli Avengers con un team completamente nuovo, per esempio”. Bob Iger, però, non ha fatto i nomi dei personaggi che faranno parte del nuovo gruppo. Il Marvel Cinematic Universe è già stato attraversato da grandi cambiamenti. Stephen Broussard, dirigente dei ... Leggi su cinemaserietv (Di venerdì 10 marzo 2023) Glidebutteranno presto con unnel MCU,di Bob, boss Disney. La rivelazione è stata fatta nel corso della Morgan Stanley Technology, Media and Telecom Conference con Bobche ha esordito parlando del marchio Marvel e di quello Disney. Come riportato da CBR, il boss della Disney ha dichiarato: “Se si guarda alla traiettoria della Marvel nei prossimi cinque anni, ci saranno molte novità. Torneremo al franchise deglicon uncompletamente, per esempio”. Bob, però, non ha fatto i nomi dei personaggi che faranno parte delgruppo. Il Marvel Cinematic Universe è già stato attraversato da grandi cambiamenti. Stephen Broussard, dirigente dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... illubot3 : Un nuovo team di Avengers sta per arrivare nel Marvel Cinematic Universe: - fumettologica : Un nuovo team di Avengers sta per arrivare nel Marvel Cinematic Universe - sdeluxs : #spoiler nuovo avengers che verrà introdotto nella fase 5 - andreastoolbox : Marvel, spuntano i nomi di film e serie della Fase 7. E c’è anche un nuovo Avengers! #spuntano #Marvel, #i #di… - infoitcultura : Avengers: The Kang Dynasty potrebbe dare a Doctor Strange un nuovo ruolo inaspettato? -