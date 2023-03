Avengers: in arrivo un team nuovo di zecca, la conferma dal boss della Disney (Di venerdì 10 marzo 2023) Il CEO della Disney Bob Iger conferma che un nuovo team di Avengers debutterà nel Marvel Cinematic Universe, anche se epr adesso non svela nessuno dei suoi membri. Il CEO della Disney Bob Iger ha confermato che un nuovo team di Avengers sta per fare il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe. Iger ha parlato del futuro dell'MCU durante la Morgan Stanley Technology, Media and Telecom Conference, spiegando che non c'è niente di sbagliato riguardo al marchio Marvel, ma ammettendo che l'eccesso di sequel potrebbe danneggiare la qualità dei prodotti. "La Disney deve solo guardare a quali personaggi e storie concentrarsi per i progetti futuri. Se guardate alla traiettoria ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 marzo 2023) Il CEOBob Igerche undidebutterà nel Marvel Cinematic Universe, anche se epr adesso non svela nessuno dei suoi membri. Il CEOBob Iger hato che undista per fare il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe. Iger ha parlato del futuro dell'MCU durante la Morgan Stanley Technology, Media and Telecom Conference, spiegando che non c'è niente di sbagliato riguardo al marchio Marvel, ma ammettendo che l'eccesso di sequel potrebbe danneggiare la qualità dei prodotti. "Ladeve solo guardare a quali personaggi e storie concentrarsi per i progetti futuri. Se guardate alla traiettoria ...

