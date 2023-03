Avellino | al ‘Gesualdo’ la vita e le canzoni di Califano rivivono con Gerini e i Solis String Quartet

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Minuetto”, “La musica è finita”, “La nevicata del ’56”, “Tutto il resto è noia”. Sono solo alcune delle pietre miliari che Francoci ha lasciato in eredità nel corso di una lungaartistica e umana. Quelle note intense, quei testi ricchi di vissuto, riecheggeranno al “Gesualdo”, domani, sabato 11 marzo, alle ore 21, con “Qualche estate fa –, Poesia e Musica di Franco” che vedrà protagonisti sul palco del Teatro comunale diClaudiae i. La storia artistica di Francosi e? sempre intrecciata, per scelta consapevole, con quella umana, al punto che il personaggio, forse, ha spesso finito con il mettere in ombra l’autore di ...