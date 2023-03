Auto | Urso | Con nosto no | costretto Ue a rinvio su stop termico

(Di venerdì 10 marzo 2023) "L'Europa si è svegliata. Noi, con il nostro no, l'abbiamo costretta al. Ora la Commissione europea sta negoziando coi singoli Stati". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo ...

Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, a margine della fiera della logistica e dei trasporti LetExpo a Verona sul rinvio del voto europeo sullo stop a benzina e diesel dal ...VERONA - Sul dossierelettriche 'il Governo si è assunto la responsabilità di svegliare l'Europa, perché tutto ... Lo ha ribadito a Verona il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo, ...'L'Europa ci deve essere, se sul temae' tornata in campo e' perche' l'Italia le ha dato la sveglia'. Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, intervistato durante il salone LetExpo 2023, in corso a ...

Il ministro del Made in Italy: lo chiediamo assieme a Parigi. E la Commissione ora faccia una proposta partendo dalle istanze italiane ...