Auto, lunedì a Strasburgo coalizione Paesi Ue contro norme Euro 7 (Di venerdì 10 marzo 2023) Il ministro dei Trasporti ceco, Martin Kupka, sta organizzando per lunedì pomeriggio un incontro a Strasburgo con i suoi colleghi di una decina di altri Paesi dell'Ue, compresa l'Italia, che ...

Auto, lunedì a Strasburgo coalizione Paesi Ue contro norme Euro 7 Il ministro dei Trasporti ceco, Martin Kupka, sta organizzando per lunedì pomeriggio un incontro a Strasburgo con i suoi colleghi di una decina di altri paesi dell'Ue, ...che pone l'obettivo delle auto ...