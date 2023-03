Auto finisce in una scarpata | feriti due anziani

(Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale questa mattina in contrada Torre Alfieri, alle porte di Benevento. Una Fiat 600 condotta da un 82enne è uscita di strada finendo nellasottostante. A bordo della vettura anche una 79enne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, con l’ausilio di gruppi da taglio, sono riusciti ad estrarre dall’abitacolo le due persone coinvolte, entrambe rimaste ferite, e a consegnarle al personale sanitario nel frattempo accorso con le ambulanze del 118 per le cure necessarie. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

