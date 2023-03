Auto elettriche: la batteria inquina più di un'auto a benzina? Un mito da sfatare (Di venerdì 10 marzo 2023) Se guardiamo esclusivamente alle emissioni allo scarico, è chiaro che le auto elettriche inquinano meno di quelle con motore a combustione interna. Ma se guardiamo all’intero ciclo di vita, questa teoria è ancora valida? Gli studi in proposito ci dicono di sì.... Leggi su dday (Di venerdì 10 marzo 2023) Se guardiamo esclusivamente alle emissioni allo scarico, è chiaro che leno meno di quelle con motore a combustione interna. Ma se guardiamo all’intero ciclo di vita, questa teoria è ancora valida? Gli studi in proposito ci dicono di sì....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCiocca : Di male in peggio. E nessuno dice niente. L'Ue perde la gigafactory in favore degli Usa. Nel frattempo noi apriamo… - fdragoni : #Cina e #India vanno a carbone per produrre anche ciò che servirebbe alle nostre costosissime auto elettriche che s… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? #auto elettrica, colpo di scena: brutto colpo per #Timmermans ?? - Digital_Day : È l'obiezione che più di ogni altra viene mossa contro le auto elettriche. Ma è davvero così? - OVenini : RT @EnricoFaraboll1: ???? VOLKSWAGEN SCEGLIE CINA E USA: “NON APRIREMO PIÙ FABBRICHE DI AUTO ELETTRICHE IN EUROPA” Dopo BASF è il turno di V… -