Auto elettriche, decisioni posticipate: mi ricorda quelli che ‘da lunedì inizierò dieta e palestra’ (Di venerdì 10 marzo 2023) Nella psicologia di molti di noi esiste l’artificio di rimandare a domani quello che oggi ci costa sacrificio per continuare a non fare fatica. Un esempio è la persona sovrappeso o obesa che afferma fra sé e sé che intraprenderà la dieta dal “prossimo lunedì” oppure all’inizio dell’estate e andrà a fare ginnastica da settembre. Questo rimuginio interiore ha lo scopo di evitare di fare oggi il sacrificio di ingurgitare una cena luculliana. Lo stesso meccanismo psicologico lo troviamo negli alcolisti, nei tossicodipendenti, ma anche nella vita di tutti i giorni negli studenti che rimandano l’impegno scolastico quotidiano al secondo quadrimestre o all’ultimo mese di scuola. Si tratta di un modo di Autoingannarci, tanto che nel momento in cui facciamo i proponimenti crediamo realmente che saremo rigidi nell’attuarli. A dispetto dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Nella psicologia di molti di noi esiste l’artificio di rimandare a domani quello che oggi ci costa sacrificio per continuare a non fare fatica. Un esempio è la persona sovrappeso o obesa che afferma fra sé e sé che intraprenderà ladal “prossimo” oppure all’inizio dell’estate e andrà a fare ginnastica da settembre. Questo rimuginio interiore ha lo scopo di evitare di fare oggi il sacrificio di ingurgitare una cena luculliana. Lo stesso meccanismo psicologico lo troviamo negli alcolisti, nei tossicodipendenti, ma anche nella vita di tutti i giorni negli studenti che rimandano l’impegno scolastico quotidiano al secondo quadrimestre o all’ultimo mese di scuola. Si tratta di un modo diingannarci, tanto che nel momento in cui facciamo i proponimenti crediamo realmente che saremo rigidi nell’attuarli. A dispetto dei ...

