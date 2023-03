Auto, crescono i contratti di leasing. Ma uno su cinque non paga (Di venerdì 10 marzo 2023) La decisione di Ford di brevettare un software che blocca l’Auto in caso di mancato pagamento delle rate riaccende i fari sui contratti di leasing ed affitto a lungo termine. Secondo i dati ufficiali Unrae nei primi nove mesi del 2022, gli ultimi finora ufficiali, in Italia sono stati stipulati 445.530 contratti, con una crescita del +11,1% rispetto al 2021, seppur con una durata media scesa leggermente da 23 a 20 mesi. Ma le prime proiezioni per l’intero anno parlano di un exploit che sfiora quota 600 per un business che dovrebbe superare i dodici miliardi di euro (+7%). Un trend favorevole che però, secondo gli operatori, non potrà non risentire del rialzo dei tassi d’interesse. E qui veniamo a Ford perchè più contratti significa anche maggior morosità. Sono circa uno su ... Leggi su panorama (Di venerdì 10 marzo 2023) La decisione di Ford di brevettare un software che blocca l’in caso di mancatomento delle rate riaccende i fari suidied affitto a lungo termine. Secondo i dati ufficiali Unrae nei primi nove mesi del 2022, gli ultimi finora ufficiali, in Italia sono stati stipulati 445.530, con una crescita del +11,1% rispetto al 2021, seppur con una durata media scesa leggermente da 23 a 20 mesi. Ma le prime proiezioni per l’intero anno parlano di un exploit che sfiora quota 600 per un business che dovrebbe superare i dodici miliardi di euro (+7%). Un trend favorevole che però, secondo gli operatori, non potrà non risentire del rialzo dei tassi d’interesse. E qui veniamo a Ford perchè piùsignifica anche maggior morosità. Sono circa uno su ...

