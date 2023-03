Auto cannibalizzate, furti e scippi, Talenti in balia delle baby gang: i cittadini si mobilitano (Di venerdì 10 marzo 2023) Sono sempre più i quartieri di Roma stanno diventando ostaggio di bande che si rendono protagoniste di episodi di violenza. Non solo Trastevere, ma anche Talenti è sempre più preso di mira per Auto cannibalizzate, furti in appartamenti, scippi, furti in locali commerciali ed episodi di violenza minorile. Tra gli altri anche l’incendio doloso nel parco giochi di via Capuana, già preso di mira con numerosi atti vandalici. I residenti vivono nel terrore Ormai i residenti vivono nel terrore. Una paura che si somma ad angoscia quando si pensa che Autori di queste scorribande sono baby gang. Il fenomeno di Auto in sosta depredate di mascherine, catalizzatori, marmitte e tutto quanto è rivendibile o comunque utilizzabile, è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 marzo 2023) Sono sempre più i quartieri di Roma stanno diventando ostaggio di bande che si rendono protagoniste di episodi di violenza. Non solo Trastevere, ma ancheè sempre più preso di mira perin appartamenti,in locali commerciali ed episodi di violenza minorile. Tra gli altri anche l’incendio doloso nel parco giochi di via Capuana, già preso di mira con numerosi atti vandalici. I residenti vivono nel terrore Ormai i residenti vivono nel terrore. Una paura che si somma ad angoscia quando si pensa cheri di queste scorribande sono. Il fenomeno diin sosta depredate di mascherine, catalizzatori, marmitte e tutto quanto è rivendibile o comunque utilizzabile, è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Auto cannibalizzate, furti e scippi, Talenti in balia delle baby gang: i cittadini si mobilitano - Aprilia_News : #APRILIA: AUTO ABBANDONATE E CANNIBALIZZATE IN VIA LUSSEMBURGO - ledicoladelsud : Minervino Murge: una cava utilizzata come “cimitero” di auto cannibalizzate - corrmezzogiorno : #Bari A Minervino Murge cimitero delle auto rubate e cannibalizzate - VideoAndria : #andria: Bat: scoperta discarica di auto cannibalizzate. Arrestati due -