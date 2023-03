«Attenti agli zingari…» | l’annuncio shock sulla metro di Roma | la denuncia di Francesca Mannocchi

(Di venerdì 10 marzo 2023) «A,, ora: daltoparlanti dei vagoni, la voce dice: “zingari,zingari“. Poi torna ad annunciare le fermate: “Prossima fermata Barberini, uscita lato destro”. Chiedo al sindaco Gualtieri se è ammissibile». Are l’accaduto su Twitter è stata la giornalista e scrittrice. L’Atac, l’Azienda per la mobilità diCapitale, ha risposto alla giornalista, chiedendole dati aggiuntivistazione in cui è stato pronunciato il messaggio, dettsule la direzione del mezzo.ha subito replicato, spiegando che l’episodio è avvenuto alla fermata Repubblica, ...

"Attenti agli zingari, attenti agli zingari". L'annuncio choc è stato diramato dagli altoparlanti delle stazioni della metro A di Roma. Parole che non sono passate inascoltate, come denuncia su ...La denuncia su su Twitter di Francesca Mannocchi, giornalista e reporter di guerra, che si domanda: "È ammissibile, sindaco Roberto Gualtieri" ...