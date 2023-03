(Di venerdì 10 marzo 2023) Furti e borseggi ogni giorno. E inviti alla cautela quotidiani da parte degli stessi passeggeri, soprattutto quando si vedono movimenti strani. Oltre ai consigli che arrivano dalle forze dell’ordine e ai messaggi stampati anche in vari punti nelle stazioni e sui mezzi di trasporto. Ma un annuncio come quello che si è sentito oggi, 10 marzo, nel primo pomeriggioA dinon era ancora capitato.incriminato “Attentizingari, attentizingari”. Questo è stato dettodella linea A, attraverso gli altoparlanti che abitualmente vengono utilizzati per preannunciare l’arrivo dei treni alla fermata. E se qualcuno neanche ci ha fatto caso oppure è stato, al contrario, contento di essere stato avvisato del pericolo, ...

mannocchia : Metro A, Roma, ora: dagli altoparlanti dei vagoni, la voce dice "Attenti agli zingari, attenti agli zingari". Poi t… - CorriereCitta : 'Attenti agli zingari', l'annuncio shock sulla Metro A di Roma. L'azienda: 'Responsabile sarà punito' - federinik71 : RT @mannocchia: Metro A, Roma, ora: dagli altoparlanti dei vagoni, la voce dice "Attenti agli zingari, attenti agli zingari". Poi torna ad… - liviofiorillo : RT @rep_roma: 'Attenti agli zingari', l'annuncio shock sulla metro A. Atac: 'Individuato l'autore, prenderemo provvedimenti' [aggiornamento… - CorriereCitta : Roma: "Attenti agli zingari", gli strani annunci sulla Metro A e la denuncia social di Francesca Mannocchi

