“Attenti agli zingari” | l’annuncio “fuori programma” sulla metro A di Roma Atac | “Inaccettabile | il responsabile sarà sanzionato”

"Attenti agli zingari in metro", Atac: "Annuncio inaccettabile" Adnkronos

(Adnkronos) – “Attenti agli zingari”. Atac giudica inaccettabile l’annuncio diffuso dagli altoparlanti della Metro A a Roma oggi. L’episodio è stato denunciato, via twitter, dalla giornalista Francesc ...Contattata da Fanpage.it, Atac ha informato: “Stiamo svolgendo accertamenti e prenderemo tutti i provvedimenti del caso” ...