"Attenti agli zingari in metro", Atac: "Annuncio inaccettabile" (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – "Attenti agli zingari". Atac giudica inaccettabile l'Annuncio diffuso dagli altoparlanti della metro A a Roma oggi. L'episodio è stato denunciato, via twitter, dalla giornalista Francesca Mannocchi. "Atac, una volta ricevuta la segnalazione, si è subito attivata e ha individuato il responsabile dell'Annuncio offensivo e discriminatorio emesso in una stazione della metro A. L'Annuncio non era ovviamente registrato. Si è trattata di una iniziativa personale che l'azienda giudica inaccettabile. Il responsabile, quindi, sarà sottoposto a provvedimento disciplinare", comunica Atac.

