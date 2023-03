Attentato a Tel Aviv | sul luogo le forze di sicurezza israeliane

(Di venerdì 10 marzo 2023) Membri dellearmate e medici israeliani si trovano suldi unterroristico a Tel. Una persona e' stata uccisa e altre altre ferite in un attacco effettuato da un militante ...

Membri delle forze armate e medici israeliani si trovano sul luogo di unterroristico aAviv. Una persona e' stata uccisa e altre altre ferite in un attacco effettuato da un militante dell'ala armata del movimento islamista palestinese Hamas e il cui autore e'...Il presidente della Camera Lorenzo Fontana esprime la 'più sentita solidarietà e vicinanza a feriti, famiglie coinvolte e al popolo ebraico per l'avvenuto aAviv. Pieno sostegno a Israele e alle sue istituzioni'."Vorrei innanzitutto esprimere la solidarietà e la vicinanza del governo e del popolo italiano al suo governo e al suo popolo per il drammaticodi ieri sera aAviv", ha detto Urso a ...

Attacco terroristico nel cuore di Tel Aviv Agenzia ANSA

Il primo pensiero va ai feriti, alle famiglie, con la speranza che recuperino al meglio e non ci siano vittime. Al terrore non ci arrenderemo e la determinazione unitaria è proprio in questo.