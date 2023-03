Attacchi a Piantedosi? Non cascateci, a turno impallinano tutti i ministri. Ne vedrete ancora delle belle (Di venerdì 10 marzo 2023) Ora che si é tenuto il Consiglio dei ministri a Cutro, con immagini e vociare – quanta fatica caro Sechi ! – che dicono tutto, chiedetevi a freddo: cos’é stato davvero l’attacco furibondo delle opposizioni al ministro Piantedosi, al di là della dolorosissima storia di quei poveri migranti, morti “spiaggiati”, a pochi metri dalla riva. No, non aggiungo parole a parole: mi sposto. Per una riflessione, certo più leggera, sulla squadra di governo. Piantedosi? Sparano contro tutti i ministri, a turno Temo sia stato soltanto un cinico capitolo dell’opposizione politica e mediatica; il fluire, condito da retroscena avvelenati, di un’agenda fissa che non potete cambiare: é l’ “hocus pocus”, la ripetuta formula magica dell’inadeguatezza scagliata contro Questo, Quello e ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 marzo 2023) Ora che si é tenuto il Consiglio deia Cutro, con immagini e vociare – quanta fatica caro Sechi ! – che dicono tutto, chiedetevi a freddo: cos’é stato davvero l’attacco furibondoopposizioni al ministro, al di là della dolorosissima storia di quei poveri migranti, morti “spiaggiati”, a pochi metri dalla riva. No, non aggiungo parole a parole: mi sposto. Per una riflessione, certo più leggera, sulla squadra di governo.? Sparano contro, aTemo sia stato soltanto un cinico capitolo dell’opposizione politica e mediatica; il fluire, condito da retroscena avvelenati, di un’agenda fissa che non potete cambiare: é l’ “hocus pocus”, la ripetuta formula magica dell’inadeguatezza scagliata contro Questo, Quello e ...

