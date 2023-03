ATP Indian Wells 2023, Fabio Fognini si arrende a Ben Shelton nel primo turno (Di venerdì 10 marzo 2023) Si ferma al primo turno l’avventura di Fabio Fognini nel primo turno del Masters1000 di Indian Wells 2023. Sul cemento californiano, il ligure si è dovuto arrendere al padrone di casa, Ben Shelton (n.41 del mondo), sul punteggio di 6-4 6-1. Una partita che, nei fatti, c’è stata per un set, poi Fognini non ha trovato più le energie fisiche e mentali per contrastare lo strapotere soprattutto atletico dello statunitense. Sarà quindi Shelton ad affrontare il connazionale Taylor Fritz (testa di serie n.4), campione in carica, nel secondo round. Nel primo set parte bene Fognini. Bravo l’azzurro a contrapporsi molto bene al servizio di ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) Si ferma all’avventura dineldel Masters1000 di. Sul cemento californiano, il ligure si è dovutore al padrone di casa, Ben(n.41 del mondo), sul punteggio di 6-4 6-1. Una partita che, nei fatti, c’è stata per un set, poinon ha trovato più le energie fisiche e mentali per contrastare lo strapotere soprattutto atletico dello statunitense. Sarà quindiad affrontare il connazionale Taylor Fritz (testa di serie n.4), campione in carica, nel secondo round. Nelset parte bene. Bravo l’azzurro a contrapporsi molto bene al servizio di ...

