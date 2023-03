Atletica, Samuele Ceccarelli vince gli Europei ma è fuori dalla top-200 del ranking. Marcell Jacobs 8° (Di venerdì 10 marzo 2023) Samuele Ceccarelli è indubbiamente l’uomo del momento per l’Atletica italiana. Il fresco Campione d’Europa dei 60 metri si è reso protagonista di una crescita impressionante negli ultimi due mesi: a inizio gennaio vantava un personale di 6.72 sulla distanza e non aveva mai indossato la maglia azzurra con la Nazionale maggiore, a inizio marzo ha conquistato la medaglia d’oro nella rassegna continentale correndo un superbo 6.47 (secondo italiano di sempre) e battendo per due volte Marcell Jacobs, Campione Olimpico dei 100 metri nonché iridato e primatista europeo dei 60. Il nostro portacolori sogna a occhi aperti e ora è atteso sui 100 metri all’aperto, distanza dove vanta un altissimo personale di 10.45: ci si attende un abbassamento feroce, con l’auspicio che possa avvicinare i 10 secondi netti. ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023)è indubbiamente l’uomo del momento per l’italiana. Il fresco Campione d’Europa dei 60 metri si è reso protagonista di una crescita impressionante negli ultimi due mesi: a inizio gennaio vantava un personale di 6.72 sulla distanza e non aveva mai indossato la maglia azzurra con la Nazionale maggiore, a inizio marzo ha conquistato la medaglia d’oro nella rassegna continentale correndo un superbo 6.47 (secondo italiano di sempre) e battendo per due volte, Campione Olimpico dei 100 metri nonché iridato e primatista europeo dei 60. Il nostro portacolori sogna a occhi aperti e ora è atteso sui 100 metri all’aperto, distanza dove vanta un altissimo personale di 10.45: ci si attende un abbassamento feroce, con l’auspicio che possa avvicinare i 10 secondi netti. ...

