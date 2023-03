Atletica, Nadia Battocletti e Iliass Aouani protagonisti alla Festa del Cross: in palio i tricolori (Di venerdì 10 marzo 2023) Nadia Battocletti, Iliass Aouani, Ala Zoghlami e Ludovica Cavalli impreziosiranno la Festa del Cross, che andrà in scena nel weekend dell’11-12 marzo a Gubbio (in provincia di Perugia), presso lo splendido parco del Teatro Romano. Si tratta dei Campionati Italiani di corsa campestre, evento che chiuderà ufficialmente la stagione invernale dell’Atletica leggera. Nadia Battoccletti riabbraccerà i prati dopo il quarto posto sui 3.000 metri agli Europei Indoor, preceduti dal trionfo tra le under 23 nella rassegna continentale di Cross: la trentina è la favorita indiscussa sugli 8 km. Iliass Aouani inseguirà invece il tris sui 10 km dopo aver saltato gli Europei di Venaria Reale a causa del Covid, in modo ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023), Ala Zoghlami e Ludovica Cavalli impreziosiranno ladel, che andrà in scena nel weekend dell’11-12 marzo a Gubbio (in provincia di Perugia), presso lo splendido parco del Teatro Romano. Si tratta dei Campionati Italiani di corsa campestre, evento che chiuderà ufficialmente la stagione invernale dell’leggera.Battoccletti riabbraccerà i prati dopo il quarto posto sui 3.000 metri agli Europei Indoor, preceduti dal trionfo tra le under 23 nella rassegna continentale di: la trentina è la favorita indiscussa sugli 8 km.inseguirà invece il tris sui 10 km dopo aver saltato gli Europei di Venaria Reale a causa del Covid, in modo ...

