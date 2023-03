Atletica indoor: azzurri under 20 in Francia per il triangolare (Di venerdì 10 marzo 2023) Quarantadue azzurrini sono arrivati oggi in Francia, a Lievin, per l’Incontro internazionale under 20 indoor di domani al quale parteciperanno anche i padroni di casa della Francia e la Spagna. La notizia degli ultimi giorni è la rinuncia di Mattia Furlani, che ha preferito non forzare dopo gli Europei indoor di Istanbul. La selezione azzurra resta di buon livello, ricca di talento e di giovani che in questa occasione possono misurarsi con serietà, dedizione e divertimento con i propri coetanei. È proprio questo che chiede il vice direttore tecnico per le squadre giovanili, Tonino Andreozzi: “Correttezza, lealtà e impegno. Lievin sarà una tappa molto costruttiva per la crescita graduale di questi ragazzi, anche nella prospettiva della stagione all’aperto e degli Europei U20 di ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023) Quarantadueni sono arrivati oggi in, a Lievin, per l’Incontro internazionale20di domani al quale parteciperanno anche i padroni di casa dellae la Spagna. La notizia degli ultimi giorni è la rinuncia di Mattia Furlani, che ha preferito non forzare dopo gli Europeidi Istanbul. La selezione azzurra resta di buon livello, ricca di talento e di giovani che in questa occasione possono misurarsi con serietà, dedizione e divertimento con i propri coetanei. È proprio questo che chiede il vice direttore tecnico per le squadre giovanili, Tonino Andreozzi: “Correttezza, lealtà e impegno. Lievin sarà una tappa molto costruttiva per la crescita graduale di questi ragazzi, anche nella prospettiva della stagione all’aperto e degli Europei U20 di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : MAMMA MIA!?????? ?? È Grand’Italia agli Europei indoor di atletica a #Istanbul2023. Nei 60 metri doppietta dell’… - Eurosport_IT : Doppietta azzurra agli europei indoor nei 60m ???? ?? Samuele Ceccarelli (6'48) ?? Marcell Jacobs (6'50) #Atletica |… - ItaliaTeam_it : IL GIORNO DELLE RAGAZZE! Agli Europei indoor di atletica di Istanbul oggi brillano le azzurre, che conquistano due… - sportface2016 : #Atletica Atletica indoor: azzurri under 20 in Francia per il triangolare - AlertVirus : RT @SporteSaluteSpA: RECORD DEL MONDO PER SIGNOR ROMOLO! ???? Ai Campionati italiani master indoor di Ancona, il marciatore classe 1936 Romo… -

Atletica, Iapichino: "Sogno di superare mamma all'aperto" Un argento splendente quello di Larissa Iapichino agli Europei indoor di Istanbul , in cui si è spinta fino a 6,97 nel salto in lungo, migliorando il record precedente che aveva in condivisione con mamma Fiona May . L'attenzione ora ai Mondiali di Budapest. Ma ... Atletica: festa del cross, Battocletti, Aouani, Zoghlami e Cavalli attesi a Gubbio Gavirate), quest'anno alla migliore prestazione italiana dei 1500 indoor, Latena Cervone (Uisp Atletica Siena) oro nei 1500 all'Eyof, e i gemelli Luca e Marco Coppola (Pol. Real Paceco). Tra i ... Atletica, Coppa Europa di lanci: oggi gli azzurri partono per Leiria Nella rassegna tricolore di categoria ad Ancona, il pesista ha portato il primato personale indoor a 19,39, migliore accredito tra gli iscritti di Leiria. Il disco è affidato ad Enrico Saccomano (Atl. Un argento splendente quello di Larissa Iapichino agli Europeidi Istanbul , in cui si è spinta fino a 6,97 nel salto in lungo, migliorando il record precedente che aveva in condivisione con mamma Fiona May . L'attenzione ora ai Mondiali di Budapest. Ma ...Gavirate), quest'anno alla migliore prestazione italiana dei 1500, Latena Cervone (UispSiena) oro nei 1500 all'Eyof, e i gemelli Luca e Marco Coppola (Pol. Real Paceco). Tra i ...Nella rassegna tricolore di categoria ad Ancona, il pesista ha portato il primato personalea 19,39, migliore accredito tra gli iscritti di Leiria. Il disco è affidato ad Enrico Saccomano (Atl. Medagliere finale, risultati e podi degli Europei Atletica indoor di ... Olympics Azzurrini: Liévin per la ribalta internazionale Sabato in Francia il triangolare U20 indoor con i padroni di casa e la Spagna. In squadra anche la lunghista bronzo mondiale Amani, i primatisti italiani Stronati, Bertelli, Pagliarini e Vaccari, prim ... Padova tricolore con i giovani delle multiple Weekend tricolore a Padova per il decimo anno di fila. Anche in questa stagione la città veneta accoglie i Campionati italiani di prove multiple indoor promesse, juniores e allievi, sabato 11 e domeni ... Sabato in Francia il triangolare U20 indoor con i padroni di casa e la Spagna. In squadra anche la lunghista bronzo mondiale Amani, i primatisti italiani Stronati, Bertelli, Pagliarini e Vaccari, prim ...Weekend tricolore a Padova per il decimo anno di fila. Anche in questa stagione la città veneta accoglie i Campionati italiani di prove multiple indoor promesse, juniores e allievi, sabato 11 e domeni ...