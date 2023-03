Atletica, Iapichino: “Il 7,11 di mamma? Ci penso” (Di venerdì 10 marzo 2023) Larissa Iapichino è stata la stella degli Europei indoor di Istanbul, dove ha portato a casa una medaglia d’argento con 6,97 nel salto in lungo, migliorando il precedente record che condivideva con mamma Fiona May. Gli Europei hanno consacrato Larissa che ora può puntare in alto e che, come dichiarato da lei stessa, non si ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Larissaè stata la stella degli Europei indoor di Istanbul, dove ha portato a casa una medaglia d’argento con 6,97 nel salto in lungo, migliorando il precedente record che condivideva conFiona May. Gli Europei hanno consacrato Larissa che ora può puntare in alto e che, come dichiarato da lei stessa, non si ... TAG24.

