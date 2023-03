Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Atalanta, #Gasperini: ‘Affrontiamo squadre con un miliardo di debito. Col Napoli ok Scalvini e Zapata' - GoalItalia : Atalanta da anni ai vertici del calcio italiano ?? L’orgoglio di Gasperini ???? - HenriCruz007 : RT @NicoSchira: #Gasperini la tocca piano: “Noi affrontiamo squadre che hanno un miliardo di debiti, noi centinaia di utili. Mettiamo un mi… - Luxgraph : Atalanta, frecciata Gasperini: “Affrontiamo squadre con un miliardo di debiti” - CorSport : 'Atalanta e Napoli sono diventate un modello sostenibile? Sì, ma non confrontiamo Napoli con Bergamo. Fate le dovut… -

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Gian Pieroprima del match di Serie A trae Napoli Alla vigilia della partita di Serie A trae Napoli, l'allenatore nerazzurro Gian Pieroha rilasciato qualche dichiarazioni ..."Noi vorremmo sempre poter attaccare e segnare, ma non giochiamo da soli. In certi momenti bisogna anche subire". Gian Pierosembra voler avvertire l'alla vigilia di Napoli: "Per noi è già prestigioso poterci misurare contro una squadra straordinaria anche nel suo percorso in Champions League, dove ha ..."Sulle risorse l'non può essere confrontata e paragonata ad altre società, perché deve costruirsele in casa per poter investire". Gian Piero, alla vigilia del big match di Napoli, affronta il tema ...

Napoli-Atalanta, la conferenza di Gasperini Fantacalcio ®

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match di domani contro il Napoli ...(ANSA) - BERGAMO, 10 MAR - "Sulle risorse l'Atalanta non può essere confrontata e paragonata ad altre società, perché deve costruirsele in casa per poter investire". Gian Piero Gasperini, alla vigilia ...